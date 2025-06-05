Памятник Дугиной выполнят в бронзе

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной будет выполнен в бронзе, его высота составит 3,5 метра, а вокруг установят скамейки и подсветку, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
«Скульптор Дмитрий Александров представил эскиз будущей работы. Памятник будет выполнен в бронзе, его высота составит 3,5 метра. Автор лично знал Дарью и постарался передать её образ таким, каким он запомнил девушку на последней встрече. Дмитрий отметил, что в работе важно показать сочетание её мужественности и женской лёгкости», — написал Иванов в своем Telegram-канале.
Глава Одинцовского городского округа отметил, что проект памятника предусматривает также благоустройство территории: будут установлены скамейки и подсветка.
«Все работы должны быть завершены к годовщине гибели — 20 августа. Мы очень ценим интеллектуальный вклад Дарьи Дугиной — и хотим, чтобы в нашем парке появилось достойное её памяти место. Это должна быть работа на века», — добавил Иванов.
Ранее скульптор, работающий над памятником, сообщил РИА Новости, что его установка планируется уже в середине июля.