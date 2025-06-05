Памятник Дугиной выполнят в бронзе

«Скульптор Дмитрий Александров представил эскиз будущей работы. Памятник будет выполнен в бронзе, его высота составит 3,5 метра. Автор лично знал Дарью и постарался передать её образ таким, каким он запомнил девушку на последней встрече. Дмитрий отметил, что в работе важно показать сочетание её мужественности и женской лёгкости», — написал Иванов в своем Telegram-канале.