Двое жителей Читы задержаны за переделку охолощенного оружия в боевое

Правоохранительные органы задержали двух жителей Читы, которые переделывали охолощенные карабины, винтовки и автоматы Калашникова для стрельбы боевыми патронами и продавали их заинтересованным лицам. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Злоумышленникам удалось сбыть не менее 20 единиц оружия.
В домах задержанных, а также по местам жительства их клиентов проведено более 20 обысков. Силовики изъяли порядка тысячи патронов, семь единиц нарезного и 14 единиц гладкоствольного оружия.
В рамках следствия проведут 59 судебных баллистических и взрывотехнических экспертиз.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия.
Ранее стало известно, что ФСБ выявила более 170 подпольных оружейников в 58 регионах России.