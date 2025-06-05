Двое жителей Читы задержаны за переделку охолощенного оружия в боевое

Правоохранительные органы задержали двух жителей Читы, которые переделывали охолощенные карабины, винтовки и автоматы Калашникова для стрельбы боевыми патронами и продавали их заинтересованным лицам. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.