В ГД внесут проект о налоговом вычете с путевок в детские лагеря

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести социальный налоговый вычет с покупки путёвок в детские лагеря, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
«Законопроектом уточняются основания предоставления социального налогового вычета включая в него суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах авторы отмечают, что в России ежегодно около 5 миллионов детей нуждаются в организации летнего отдыха и оздоровления. В 2021 и 2022 годах, по их словам, для поддержки таких поездок действовала программа туристического кешбэка, которая позволяла родителям получить частичное возмещение за путёвки в детские лагеря.
Сообщается, что за два года с помощью этой программы было приобретено около 1,2 миллиона путёвок, из них 845 тысяч — в 2022 году, однако с 2023 года выделение средств на эту меру прекращено, и программа более не реализуется.
Законопроектом предлагается уточнить порядок получения социального налогового вычета: включить в него расходы на путёвки в детские лагеря, где предусмотрено круглосуточное пребывание детей в течение всей смены.
Речь идёт об организациях, включённых в официальные региональные реестры, в том числе о круглогодичных и палаточных лагерях. Максимальный размер налогового вычета останется прежним — 150 тысяч рублей в год.
Уточнятся, что родители смогут получить данный налоговый вычет у своего работодателя.