Многодетная семья выиграла суд на 1 миллион рублей за срыв поставки отопления

В Красноярском крае многодетная семья добилась справедливости в суде, отсудив 1 миллион рублей у индивидуального предпринимателя за неисполнение договора на поставку системы отопления.
Согласно информации, в январе 2022 года семья заключила контракт на сумму 774 тысячи рублей с фирмой для установки отопительного оборудования в своем доме. Несмотря на полную предоплату, оборудование так и не было доставлено, а обращения семьи к компании остались без ответа.
После обращения в суд предприниматель частично выплатил семье 169 тысяч рублей. Однако Роспотребнадзор intervenировал и потребовал вернуть всю сумму. В итоге с предпринимателя было взыскано 1 миллион 157 тысяч рублей, включая штраф в размере 442 479 рублей, неустойку в 100 659 рублей, компенсацию морального вреда в 10 000 рублей и остаток предоплаты в 604 399 рублей.
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