Многодетная семья выиграла суд на 1 миллион рублей за срыв поставки отопления

После обращения в суд предприниматель частично выплатил семье 169 тысяч рублей. Однако Роспотребнадзор intervenировал и потребовал вернуть всю сумму. В итоге с предпринимателя было взыскано 1 миллион 157 тысяч рублей, включая штраф в размере 442 479 рублей, неустойку в 100 659 рублей, компенсацию морального вреда в 10 000 рублей и остаток предоплаты в 604 399 рублей.