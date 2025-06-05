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Рисунки мечты детей-пациентов из Самары отправятся в космос на ракете «Союз»

В онкоотделении Самарской областной детской больницы прошёл мастер-класс по рисованию в рамках арт-проекта «Ракета Мечты».

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В онкоотделении Самарской областной детской больницы прошёл мастер-класс по рисованию в рамках арт-проекта «Ракета Мечты». Все детские рисунки объединят в коллаж, который нанесут на ракету-носитель «Союз-2.1а». Проект приурочен ко Дню защиты детей.

Организатор — международная программа «Космическая терапия искусством» фонда UNITY при поддержке Роскосмоса. Участники пообщались с героем России, космонавтом Андреем Борисенко, который рассказал о профессии и вдохновил детей на мечты.

Как сообщают в пресс-службе облправительства, мероприятие направлено на психологическую поддержку юных пациентов. Для тех, кто лечится амбулаторно, подготовили экскурсии, лекции и творческие встречи.

Ранее мы писали, что в мае в Самарском регионе зарегистрировано свыше 1800 новорождённых. Самые популярные имена — Артём и Ева.

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