Для обмана граждан аферисты начали использовать сгенерированный нейросетями образ Ратмира Мавлиева

Как сообщили в мэрии, один из руководителей муниципального учреждения получил письмо на электронную почту о предстоящей видеоконференции, после чего ему позвонила якобы секретарь мэра и предупредила о видеозвонке от самого Мавлиева. Во время разговора на экране появилось изображение, похожее на главу города, которое, однако, оказалось сгенерированным нейросетями.