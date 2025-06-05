Для обмана граждан аферисты начали использовать сгенерированный нейросетями образ Ратмира Мавлиева

Администрация Уфы предупредила о новых схемах мошенников, которые используют имя мэра Ратмира Мавлиева для обмана граждан и организаций. В последнее время злоумышленники не только рассылают фальшивые сообщения в мессенджерах, но и организуют поддельные видеозвонки с помощью нейросетей.
Как сообщили в мэрии, один из руководителей муниципального учреждения получил письмо на электронную почту о предстоящей видеоконференции, после чего ему позвонила якобы секретарь мэра и предупредила о видеозвонке от самого Мавлиева. Во время разговора на экране появилось изображение, похожее на главу города, которое, однако, оказалось сгенерированным нейросетями.
Администрация столицы Башкирии и правоохранительные органы призывают жителей быть предельно внимательными и проверять любые подозрительные сообщения или звонки. Официальные письма от городских властей отправляются только с домена @ufacity.info.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.