Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для обмана граждан аферисты начали использовать сгенерированный нейросетями образ Ратмира Мавлиева

Мошенники стали использовать в видеозвонках созданный нейросетями образ мэра Уфы.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы предупредила о новых схемах мошенников, которые используют имя мэра Ратмира Мавлиева для обмана граждан и организаций. В последнее время злоумышленники не только рассылают фальшивые сообщения в мессенджерах, но и организуют поддельные видеозвонки с помощью нейросетей.

Как сообщили в мэрии, один из руководителей муниципального учреждения получил письмо на электронную почту о предстоящей видеоконференции, после чего ему позвонила якобы секретарь мэра и предупредила о видеозвонке от самого Мавлиева. Во время разговора на экране появилось изображение, похожее на главу города, которое, однако, оказалось сгенерированным нейросетями.

Администрация столицы Башкирии и правоохранительные органы призывают жителей быть предельно внимательными и проверять любые подозрительные сообщения или звонки. Официальные письма от городских властей отправляются только с домена @ufacity.info.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.