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URA.RU подтвердило задержание журналиста Аллаярова

URA.RU подтвердило задержание редактора свердловского отделения Аллаярова.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Издание URA.RU подтвердило задержание редактора свердловской редакции агентства Дениса Аллаярова, следует из заявления издания.

В четверг в силовых структурах сообщили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, двое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, перед началом обысков были задержаны. Позже издание подтвердило, что в головном офисе агентства проходит обыск. Как утверждает екатеринбургское агентство, следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

«Сегодня дома сотрудниками свердловского управления Следственного комитета РФ был задержан редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров», — говорится в заявлении редакции.

По утверждению издания, несмотря на просьбы журналиста и его адвоката, следователь принял решение о недопуске адвоката к Аллаярову.

URA.RU — российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.