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В лагере в Прикамье кормили детей продуктами сомнительного качества

Персонал лагеря использовал продукты, качество и безопасность которых не были подтверждены.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Аргументы и факты

Продуктами сомнительного качества кормили детей в загородном лагере «Восток», сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

29 мая ведомство провело инспекцию детского учреждения. Во время проверки выяснилось, что с 30 мая 2023 года по 21 марта 2025 года не осуществлялось гашение 615 ветеринарных сопроводительных документов. Это касается 24 тонн молочной, мясной и рыбной продукции, а также 33 800 куриных яиц.

Как заявили в Россельхознадзоре, это означает, что персонал лагеря использовал продукты, качество и безопасность которых не были подтверждены.

«Отсутствие информации о сырье не позволяет подтвердить её безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, чем нарушается прослеживаемость продукции в системе ФГИС “Меркурий”», — говорят в ведомстве.

В результате Россельхознадзор вынес предостережение о недопустимости таких нарушений руководству лагеря.

Также в ведомстве рассказали, что аналогичные нарушения выявили ещё в 20 социально значимых учреждений Пермского края.

Напомним, ранее пермский врач-диетолог рассказала о питании детей-спортсменов.