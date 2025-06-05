В лагере в Прикамье кормили детей продуктами сомнительного качества

29 мая ведомство провело инспекцию детского учреждения. Во время проверки выяснилось, что с 30 мая 2023 года по 21 марта 2025 года не осуществлялось гашение 615 ветеринарных сопроводительных документов. Это касается 24 тонн молочной, мясной и рыбной продукции, а также 33 800 куриных яиц.