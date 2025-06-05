Первая очередь крематория на Северном кладбище может начать работу в апреле 2026 года

Об этом сообщает «Текст» со ссылкой на администрацию Перми. Строительство всего комплекса крематория происходит в два этапа. На первом возведут административное здание, траурный зал и установят две печи. На втором — введут в эксплуатацию еще две печи. Планируется, что полностью в эксплуатацию объект будет введен до конца 2029 года.