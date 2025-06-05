Снова прохлада, дожди и пыль: синоптики рассказали, какой будет погода в Узбекистане на праздничных выходных

Сегодня, 5 июня, по всей территории республики сохраняется жаркая и сухая погода.
Исключение — отдельные районы Каракалпакстана, где возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха держится в пределах 36−39°, а на юге и в пустынных регионах — до 40−42°.
С 6 июня прохладный фронт начнёт оказывать влияние на погоду в Узбекистане. Дожди возможны в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях.
7 июня непогода доберётся до Ташкентской, Сурхандарьинской областей и регионов Ферганской долины.
Температура начнёт постепенно снижаться. На севере, юге и в пустынной зоне 6 июня — до 28−33°, в центральных и восточных регионах 7 июня — до 25−27° при дожде.
Местами по стране в праздничные дни ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, а
В горных районах также возможны дожди, а 7 июня — местами сильные осадки.
8 июня по всей территории Узбекистана без осадков и повышение температуры на 2−3о.
Погода в Ташкенте
5 июня — малооблачно, без осадков, до 36−38°, 6 июня — переменная облачность, без осадков, около 33°, ветер до 13−18 м/с, 7 июня — возможны кратковременный дождь и гроза, температура 27−29°, 8 июня — снова без осадков, до 33−35°.