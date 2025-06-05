Снова прохлада, дожди и пыль: синоптики рассказали, какой будет погода в Узбекистане на праздничных выходных

5 июня — малооблачно, без осадков, до 36−38°, 6 июня — переменная облачность, без осадков, около 33°, ветер до 13−18 м/с, 7 июня — возможны кратковременный дождь и гроза, температура 27−29°, 8 июня — снова без осадков, до 33−35°.