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Снова прохлада, дожди и пыль: синоптики рассказали, какой будет погода в Узбекистане на праздничных выходных

Vaib.uz (Узбекистан. 5 июня). После волны жары Узбекистан ждёт небольшая прохлада. По данным синоптиков, в ближайшие дни в страну начнёт поступать прохладная и влажная воздушная масса, что принесёт дожди, грозы и снижение температуры.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +20°
Источник: Vaib.Uz

Сегодня, 5 июня, по всей территории республики сохраняется жаркая и сухая погода.

Исключение — отдельные районы Каракалпакстана, где возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха держится в пределах 36−39°, а на юге и в пустынных регионах — до 40−42°.

С 6 июня прохладный фронт начнёт оказывать влияние на погоду в Узбекистане. Дожди возможны в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях.

7 июня непогода доберётся до Ташкентской, Сурхандарьинской областей и регионов Ферганской долины.

Температура начнёт постепенно снижаться. На севере, юге и в пустынной зоне 6 июня — до 28−33°, в центральных и восточных регионах 7 июня — до 25−27° при дожде.

Местами по стране в праздничные дни ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, а 5—6 июня в некоторых районах возможны порывы до 20−22 м/с с пылью.

В горных районах также возможны дожди, а 7 июня — местами сильные осадки.

8 июня по всей территории Узбекистана без осадков и повышение температуры на 2−3о.

Погода в Ташкенте

5 июня — малооблачно, без осадков, до 36−38°, 6 июня — переменная облачность, без осадков, около 33°, ветер до 13−18 м/с, 7 июня — возможны кратковременный дождь и гроза, температура 27−29°, 8 июня — снова без осадков, до 33−35°.