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«Авангарду» удалось удержать Чистякова вопреки интересу НХЛ

Защитник с лучшим показателем полезности в КХЛ проведёт в Омске как минимум ещё один сезон.

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Источник: Om1 Омск

Генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о новом контракте с защитником Семёном Чистяковым. Он отметил, что на защитника претендовал один из клубов НХЛ, однако омскому клубу удалось удержать игрока и продлить с ним соглашение.

«Действительно, команда НХЛ выходила на Семёна — постоянно и с предложением. Я знаю, в ходе сезона даже звучали предложения, что попробуют договориться с клубом, чтобы с ним расторгли контракт, чтобы он уехал в НХЛ. Но Семён — умный, классный парень, и совместно с семьёй, с женой они приняли решение остаться ещё как минимум на два сезона. То есть продлить контракт ещё на один сезон. Мы достаточно быстро с ним обсудили все нюансы и договорились о продлении соглашения», — цитирует слова Сопина «Чемпионат».

В сезоне-2024/25 Семён Чистяков провёл 81 матч, отметившись 22 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. Его показатель полезности достиг +37 — это лучший результат среди всех игроков КХЛ по итогам сезона.