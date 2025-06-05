«Авангарду» удалось удержать Чистякова вопреки интересу НХЛ

«Действительно, команда НХЛ выходила на Семёна — постоянно и с предложением. Я знаю, в ходе сезона даже звучали предложения, что попробуют договориться с клубом, чтобы с ним расторгли контракт, чтобы он уехал в НХЛ. Но Семён — умный, классный парень, и совместно с семьёй, с женой они приняли решение остаться ещё как минимум на два сезона. То есть продлить контракт ещё на один сезон. Мы достаточно быстро с ним обсудили все нюансы и договорились о продлении соглашения», — цитирует слова Сопина «Чемпионат».