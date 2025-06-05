Жители Прикамья стали больше питаться дома

Кстати, недавно статистическое ведомство сообщило, что за первые четыре месяца 2025 года объемы промышленного производства в регионе уменьшились на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Хуже всего дела обстоят в производстве электрооборудования, автомобилестроении и полиграфии. Однако есть ряд отраслей, которые показали рост.