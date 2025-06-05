Жители Прикамья стали больше питаться дома

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — апреле 2025 года составил 280 млрд рублей, что составляет 101% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.
Оборот общественного питания в Пермском крае за истекший период составил 16 млрд рублей, что на 4,5% ниже, чем в прошлом году.
Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 мая 2025 года составил 52,6 млрд руб., что соответствует 40 дням торговли.
Кстати, недавно статистическое ведомство сообщило, что за первые четыре месяца 2025 года объемы промышленного производства в регионе уменьшились на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Хуже всего дела обстоят в производстве электрооборудования, автомобилестроении и полиграфии. Однако есть ряд отраслей, которые показали рост.