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Украинские БПЛА массированно атаковали Миллеровский район Ростовской области

В Минобороны России уточнили информацию о количестве сбитых БПЛА в Ростовской области.

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Источник: Комсомольская правда

В ночь на 5 июня город Миллерово и Миллеровский район в Ростовской области массированно атаковали украинские беспилотники самолетного типа. Данные уточнили в Минобороны России.

В течение ночи сообщалось об 11 сбитых БПЛА, но к утру 5 июня количество ликвидированных в регионе воздушных целей увеличилось до 15. Всего же прошедшей ночью в Ростовской, Белгородской, Курской областях, Московском регионе и Республике Крым уничтожили 30 БПЛА.

Напомним, после атаки и падения обломков летательных аппаратов в хуторе Сулин Миллеровского района пострадали два дома и семь автомобилей. Также рухнувшие обломки оцепили в городе Миллерово, там же был временно нарушен телесигнал. Пострадавших среди людей нет.

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