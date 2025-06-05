Украинские БПЛА массированно атаковали Миллеровский район Ростовской области

Напомним, после атаки и падения обломков летательных аппаратов в хуторе Сулин Миллеровского района пострадали два дома и семь автомобилей. Также рухнувшие обломки оцепили в городе Миллерово, там же был временно нарушен телесигнал. Пострадавших среди людей нет.