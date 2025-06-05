Белорус лишился трехкомнатной квартиры, задолжав по алиментам 76 000 рублей. Подробности привели в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
«Гомельчанин рассчитался с долгом по алиментам трехкомнатной квартирой», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что сумма алиментов составила более 76 тысяч рублей. Говорится, что после развода в 2010 году мужчина ни разу не заплатил алименты своему сыну. На протяжении долгого времени гомельчанин нигде официально не работал, а также находился в розыске на территории Беларуси и России.
Отмечается, что трехкомнатная квартиры мужчины в Добрушском районе много лет пустовала, но не могла быть арестована в счет погашения долга по алиментам, так как являлась единственным жильем. В пресс-службе добавили, что несколько лет назад белорус вернулся на родину, не устроился на работу и стал жить в Гомеле на полном иждивении матери-пенсионерки.
Судебные исполнители отдела принудительного исполнения Советского района установили, что у гомельчанина появилось новое место жительства и получили законные основание для ареста его квартиры под Добрушем.
«Трехкомнатная квартира была оценена и выставлена на электронные торги. Средства, вырученные от продажи, станут неожиданным подарком горе-отца к 20-летию его сына», — заявили в пресс-службе.