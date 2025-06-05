Белорус лишился трехкомнатной квартиры, задолжав по алиментам 76 000 рублей

Отмечается, что трехкомнатная квартиры мужчины в Добрушском районе много лет пустовала, но не могла быть арестована в счет погашения долга по алиментам, так как являлась единственным жильем. В пресс-службе добавили, что несколько лет назад белорус вернулся на родину, не устроился на работу и стал жить в Гомеле на полном иждивении матери-пенсионерки.