В семи районах Омской области действует режим ЧС

Из-за риска наводнения режим повышенной готовности объявлен в Усть-Ишимском районе. Местные жители опасаются, что может повториться ситуация аномального половодья — 2024, когда тысячи сельчан лишились жилья и подсобных хозяйств. Введение особого режима даст сельхозтоваропроизводителям право на компенсацию и получение страховки. А потери могут быть весьма существенными. В прошлом году от паводка пострадало более ста тысяч гектаров посевов, и только треть из них была застрахована.