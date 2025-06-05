В семи районах Омской области действует режим ЧС

Из-за риска наводнения режим повышенной готовности объявлен в Усть-Ишимском районе. Местные жители опасаются, что может повториться ситуация аномального половодья — 2024, когда тысячи сельчан лишились жилья и подсобных хозяйств. Введение особого режима даст сельхозтоваропроизводителям право на компенсацию и получение страховки. А потери могут быть весьма существенными. В прошлом году от паводка пострадало более ста тысяч гектаров посевов, и только треть из них была застрахована.
Минувшая неделя подарила полеводам несколько жарких солнечных дней, и хозяйства добавили оборотов. Как сообщил глава регионального минсельхоза Николай Дрофа, в регионе уже засеяно более половины яровых площадей. Лидируют аграрии Крутинского и Тевризского районов, которые могут завершить страду в ближайшие дни. Ежедневная выработка превышает 140 тысяч гектаров.
По сравнению с прошлым годом посевные площади увеличились на пятнадцать тысяч гектаров и составят 2,92 миллиона гектаров. Расширены посадки масличных, кормовых культур, льна-долгунца, картофеля и овощей. Зерновой клин особых изменений не претерпел.
Кстати, в прошлом году, несмотря на аномально холодную и дождливую весну, заставившую ввести режим ЧС в нескольких районах, омские аграрии собрали зерна на треть больше, чем планировали. Урожай оказался рекордным — 3,96 миллиона тонн. В 2022-м и 2023 году эта цифра составляла 2,92 и 2,5 миллиона тонн соответственно.
Тем временем.
По данным регионального минсельхоза, в 2025 году аграрии Омской области получат господдержку в объеме 2,1 миллиарда рублей по семи направлениям. Средства пойдут на развитие производства и продажи растениеводческой продукции (728 миллионов рублей), животноводческой продукции (445 миллионов), на комплексное развитие сельских территорий (392 миллиона рублей), кадры АПК (154 миллиона рублей), а также на эффективное вовлечение земли в сельхозоборот, мелиорацию, повышение финансовой устойчивости хозяйств.