Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми прошел Кубок главы города по легкой атлетике

Более 300 спортсменов 2010—2015 годов рождения соревновались в трех возрастных группах.

Качество жизни в вашем регионе

Более 300 спортсменов 2010—2015 годов рождения соревновались в трех возрастных группах.

Кубок главы города Перми по легкой атлетике прошел на стадионе «Динамо». В нем приняли участие спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва № 1, спортшколы олимпийского резерва Кировского района, спортивной школы «Спартак», спортивной школы олимпийского резерва «Темп», спортивной федерации спорта глухих и спортшколы «Прикамье». Ребята соревновались в беге на разные дистанции, прыжках в длину и эстафете. Были разыграны личные и командные награды.

В командном зачете первое место завоевала спортшкола олимпийского резерва № 1, второй стала спортивная школа олимпийского резерва Кировского района, а третье место — у спортшколы «Спартак».

В эстафетном беге победила спортшкола олимпийского резерва № 1, второе место — у спортивной школы олимпийского резерва Кировского района, третье заняла спортшкола «Спартак».