В Перми прошел Кубок главы города по легкой атлетике

Более 300 спортсменов 2010—2015 годов рождения соревновались в трех возрастных группах.
Кубок главы города Перми по легкой атлетике прошел на стадионе «Динамо». В нем приняли участие спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва № 1, спортшколы олимпийского резерва Кировского района, спортивной школы «Спартак», спортивной школы олимпийского резерва «Темп», спортивной федерации спорта глухих и спортшколы «Прикамье». Ребята соревновались в беге на разные дистанции, прыжках в длину и эстафете. Были разыграны личные и командные награды.
В командном зачете первое место завоевала спортшкола олимпийского резерва № 1, второй стала спортивная школа олимпийского резерва Кировского района, а третье место — у спортшколы «Спартак».
В эстафетном беге победила спортшкола олимпийского резерва № 1, второе место — у спортивной школы олимпийского резерва Кировского района, третье заняла спортшкола «Спартак».