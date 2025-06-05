В Перми прошел Кубок главы города по легкой атлетике

Кубок главы города Перми по легкой атлетике прошел на стадионе «Динамо». В нем приняли участие спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва № 1, спортшколы олимпийского резерва Кировского района, спортивной школы «Спартак», спортивной школы олимпийского резерва «Темп», спортивной федерации спорта глухих и спортшколы «Прикамье». Ребята соревновались в беге на разные дистанции, прыжках в длину и эстафете. Были разыграны личные и командные награды.