В Иркутской области спрос на травматологов вырос на 38% за год

Российский рынок труда демонстрирует резкий рост спроса на травматологов-ортопедов. По данным hh.ru, за первые пять месяцев 2025 года количество вакансий для этих специалистов в стране увеличилось на 22%, достигнув 2,3 тысячи предложений.
Иркутская область показывает положительную динамику: местные работодатели разместили на 38% больше вакансий для травматологов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средняя зарплата специалистов в регионе составляет 84 400 рублей, при этом лучшие предложения достигают 100 тысяч рублей «чистыми» и 115 тысяч до вычета налогов.
— Традиционно лидируют Москва (16,3% вакансий) и Санкт-Петербург (8,6%), но в топ регионов по числу открытых позиций неожиданно вошли и менее крупные территории. Так, Алтайский край с ростом предложений в 5,4 раза занял пятое место (3,7% вакансий), обогнав многие промышленно развитые области, — сообщают в пресс-службе hh.ru.
По стране медианная зарплата травматологов-ортопедов приближается к 97 тысячам рублей. Наибольшие доходы ждут специалистов в Ямало-Ненецком АО и Курганской области (по 175 000 рублей), Москве (148,8 тыс.) и на Сахалине (139,3 тыс.).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывший депутат из Тулуна осужден за попытку мошенничества с жильем.