В Иркутской области спрос на травматологов вырос на 38% за год

Иркутская область показывает положительную динамику: местные работодатели разместили на 38% больше вакансий для травматологов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средняя зарплата специалистов в регионе составляет 84 400 рублей, при этом лучшие предложения достигают 100 тысяч рублей «чистыми» и 115 тысяч до вычета налогов.