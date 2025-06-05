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Открывается авиасообщение Алматы — Бахрейн

Рейсы будут выполняться с частотой один раз в неделю, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтранспорта РК.

Источник: Kazinform

Министерство транспорта сообщило, что на постоянной основе ведет работу по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.

С 5 июня 2025 года авиакомпания «Fly Arystan» в рамках развития въездного туризма начинает выполнение сезонных рейсов по маршруту Алматы — Манама (Бахрейн). Рейсы будут выполняться с частотой 1 раз в недел.

сообщили в ведомстве

Открытие авиасообщения в Бахрейн будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, отметили в Минтранспорта.