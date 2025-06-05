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В Красноярском крае прокуратура помогла ребенку с диабетом получать медикаменты

Мальчику-инвалиду из Курагинского района помогли получать медикаменты.

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Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае прокуратура помогла ребенку с сахарным диабетом получать медикаменты. Мама мальчика из Курагинского района обратилась в ведомство и рассказала, что их семья регулярно сталкивается с проблемами получения нужных лекарств. Родители ребенка-инвалида неоднократно обращались в аптеки, но медикаменты либо привозили с опозданием, либо вовсе не доставляли. Это ставило здоровье ребенка под угрозу — ведь уровень глюкозы в его организме требует постоянного контроля и корректировки.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать министерство здравоохранения обеспечивать аптеки медицинскими изделиями. Суд постановил немедленно исполнить требование. Помимо этого, мальчик получил 15 тысяч рублей компенсации морального вреда.