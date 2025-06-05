В Братске около 880 домов подключат к газу бесплатно

В Правобережном районе Братска прошла первая встреча жителей с местными властями. Они обсуждали переход с печного или угольного отопления на газовое. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города Братска, в ближайшие два года за счет средств федеральной программы к газу подключат около 880 домов. 170 собственников частных строений уже подали документы для процедуры.
— Это дешевый и экологичный вид топлива. И это безопасно — оборудование современное, надежное. Многие в Правобережном районе подключились к газу и очень довольны, отзывы только положительные. Вопросов возникает много, их надо решать в рабочем порядке, юрист администрации будет помогать в подготовке документов, — сказал мэр Братска Александр Дубровин.
А специалисты ЖКХ раздали жителям инструкцию для подключения своего дома к газу. Затраты на покупку и установку системы отопления и котла вернут подрядчикам в размере до 400 тысяч рублей за один дом. Так как программа действует до 2026 года, то к работам привлекут несколько организаций.