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В Братске около 880 домов подключат к газу бесплатно

Жителей домов в Правобережном районе переведут на газовое отопление.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Правобережном районе Братска прошла первая встреча жителей с местными властями. Они обсуждали переход с печного или угольного отопления на газовое. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города Братска, в ближайшие два года за счет средств федеральной программы к газу подключат около 880 домов. 170 собственников частных строений уже подали документы для процедуры.

— Это дешевый и экологичный вид топлива. И это безопасно — оборудование современное, надежное. Многие в Правобережном районе подключились к газу и очень довольны, отзывы только положительные. Вопросов возникает много, их надо решать в рабочем порядке, юрист администрации будет помогать в подготовке документов, — сказал мэр Братска Александр Дубровин.

А специалисты ЖКХ раздали жителям инструкцию для подключения своего дома к газу. Затраты на покупку и установку системы отопления и котла вернут подрядчикам в размере до 400 тысяч рублей за один дом. Так как программа действует до 2026 года, то к работам привлекут несколько организаций.