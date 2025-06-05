В Братске около 880 домов подключат к газу бесплатно

А специалисты ЖКХ раздали жителям инструкцию для подключения своего дома к газу. Затраты на покупку и установку системы отопления и котла вернут подрядчикам в размере до 400 тысяч рублей за один дом. Так как программа действует до 2026 года, то к работам привлекут несколько организаций.