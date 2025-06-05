Самарцы назвали окрошку самым популярным летним блюдом

Стало известно, какую еду горожане предпочитают в этот сезон.
Первое место у окрошки. Ее предпочитают 39% самарцев. Далее идут шашлыки (34%), вареная кукуруза, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое (по 20%). Еще 7% — за свекольник.
Представители сервиса SuperJob уточнили:
«Шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины. Окрошку же в качестве любимого блюда чаще называли представители сильного пола, а свекольник — жительницы областного центра».
Самое популярное летнее блюдо предпочитают местные в возрасте от 35 до 45 лет, а мясное блюдо в приоритете у молодежи (50%). До этого рассказывали, что 12% работающих самарцев хотят продлить выходной на День России.
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