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В Братске два выпускника сдали ЕГЭ по литературе и химии на 100 баллов

Высший балл получили выпускники школы № 16 и лицея № 1.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Два выпускника из Братска добились наивысшего результата на едином государственном экзамене, набрав максимальные 100 баллов. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала мэра города Александра Дубровина. Выпускница школы № 16, получила высший балл по литературе.

Школьница с детства увлекающаяся искусством, она окончила художественную школу с отличием и мечтает продолжить образование в престижной Академии художеств имени Репина в Санкт-Петербурге. Не менее впечатляющий результат показал ученик 11б класса из Лицея № 1, получивший 100 баллов по химии.

— Постоянный участник и призер олимпиад по биологии и химии. После 9го класса целенаправленно занимался химией и биологией с целью поступить в медицинский ВУЗ в Санкт-Петербурге, — поделился Александр Дубровин.

Своими достижениями юноша благодарит учителя Анну Вячеславовну Ванькину и репетитора Светлану Тимофеевну Ляхову.