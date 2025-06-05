В Братске два выпускника сдали ЕГЭ по литературе и химии на 100 баллов

Школьница с детства увлекающаяся искусством, она окончила художественную школу с отличием и мечтает продолжить образование в престижной Академии художеств имени Репина в Санкт-Петербурге. Не менее впечатляющий результат показал ученик 11б класса из Лицея № 1, получивший 100 баллов по химии.