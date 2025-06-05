В Братске два выпускника сдали ЕГЭ по литературе и химии на 100 баллов

Два выпускника из Братска добились наивысшего результата на едином государственном экзамене, набрав максимальные 100 баллов. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала мэра города Александра Дубровина. Выпускница школы № 16, получила высший балл по литературе.
Школьница с детства увлекающаяся искусством, она окончила художественную школу с отличием и мечтает продолжить образование в престижной Академии художеств имени Репина в Санкт-Петербурге. Не менее впечатляющий результат показал ученик 11б класса из Лицея № 1, получивший 100 баллов по химии.
— Постоянный участник и призер олимпиад по биологии и химии. После 9го класса целенаправленно занимался химией и биологией с целью поступить в медицинский ВУЗ в Санкт-Петербурге, — поделился Александр Дубровин.
Своими достижениями юноша благодарит учителя Анну Вячеславовну Ванькину и репетитора Светлану Тимофеевну Ляхову.