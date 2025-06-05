Разработаны «умные» климатические системы для электроники

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. «Умные» климатические комплексы на замену импортного оборудования разработали для «Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ)», который строят под Новосибирском. Об этом сообщили в пресс-службе СКИФ.
СКИФ — уникальный источник синхротронного излучения, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. После того, как электронный пучок в бустерном синхротроне достигает проектной энергии 3 ГэВ, по длинному транспортному каналу он поступает в основной накопитель.
«Российский производитель инженерного оборудования и центров обработки данных — Компания “Утилекс” разработала и изготовила 170 уникальных климатических систем для размещения электроники, управляющей системами накопительного кольца и диагностики пучка для Центра коллективного пользования “Сибирский кольцевой источник фотонов”, — говорится в сообщении.
Ранее оборудование планировалось приобрести у немецкой компании, что стало невозможным после введения санкций. Климатические системы, разработанные компанией «Утилекс», представляют собой герметичные шкафы, в которых размещается электронное оборудование и система прецизионного кондиционирования (обеспечивает точность поддержания температуры до ±0,05 градусов Цельсия в течение 24 часов), контроля влажности и задымления. Для отвода тепла кондиционер соединяется с системой охлаждения ускорительного комплекса.
«Герметичность системы, во-первых, позволяет получить термостабильность внутри шкафа, во-вторых, при возможном возгорании, не позволяет дыму выйти наружу и предотвращает возникновение пожара. Шкафы оснащены программным обеспечением для управления кондиционерами и для удаленного мониторинга параметров оборудования», — отмечают в пресс-службе.
Все шкафы имеют сетевой интерфейс Ethernet, что позволяет легко подключать их к системе управления ускорительного комплекса. По данным производителя, по совокупности характеристик разработанные климатические комплексы не имеют мировых аналогов.
О ситуации со строительством синхротрона.
В конце 2024 года кабмин утвердил перенос сроков запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области на 2025 год. Ранее ввод установки, согласно указу президента РФ, был назначен на 31 декабря 2024 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что изменения в сроках реализации проекта связаны с тем, что некоторые системы для установки были разработаны российскими учеными с нуля в условиях отсутствия доступа к иностранному оборудованию.