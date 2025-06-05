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В Красноярске состоится парад «Маленькие герои большого города»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 июня в парке «Каменка» (ул. Академика Павлова, 21) пройдет праздник «Маленькие герои большого города», посвященный Дню защиты детей и Дню города.

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С 15:30 откроются интерактивные площадки и мастер-классы: гигантские крестики-нолики, йога на траве, раскрашивание акварелью автомобиля, «гоночная трасса» и многое другое. Площадки будут работать до 18:00.

С 16:00 до 16:15 состоится Парад детства с участием маленьких жителей района, включая конкурсантов «Дети рулят», которые украсят детские коляски, велосипеды и самокаты в темах «Героический транспорт», «Сказочный транспорт» и «Мой любимый город».

После парада начнется концерт с аниматорами, а завершится мероприятие награждением победителей конкурса и ярмаркой с угощениями и сувенирами, рассказали в мэрии.

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