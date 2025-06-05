В Красноярске состоится парад «Маленькие герои большого города»

С 15:30 откроются интерактивные площадки и мастер-классы: гигантские крестики-нолики, йога на траве, раскрашивание акварелью автомобиля, «гоночная трасса» и многое другое. Площадки будут работать до 18:00.
С 16:00 до 16:15 состоится Парад детства с участием маленьких жителей района, включая конкурсантов «Дети рулят», которые украсят детские коляски, велосипеды и самокаты в темах «Героический транспорт», «Сказочный транспорт» и «Мой любимый город».
После парада начнется концерт с аниматорами, а завершится мероприятие награждением победителей конкурса и ярмаркой с угощениями и сувенирами, рассказали в мэрии.
0+