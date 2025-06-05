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Иркутян предупреждают о штрафах за теггинг

В Иркутске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Городская среда», в ходе которого полиция и представители администрации проверяют соблюдение требований к содержанию зданий и борются с незаконными граффити.

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Источник: ТК Город

С вступлением в силу нового областного закона № 18-ОЗ ужесточена ответственность за нанесение надписей и рисунков вне специально отведённых мест, несвоевременное устранение вандальных граффити, незаконную вырубку зелёных насаждений, парковку на объектах благоустройства, захламление придомовых территорий.

Размер штрафов:

▪ Для граждан — от 1 000 ₽

▪ Для должностных лиц — до 20 000 ₽

▪ Для организаций — до 50 000 ₽

Сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с управляющими компаниями, владельцами коммерческой недвижимости и местными жителями. Особое внимание уделяется оперативному закрашиванию теггинга. Горожанам рекомендуют сообщать о случаях вандализма в администрацию или полицию.

— Собранные материалы о нарушениях передаются в административные комиссии. При наличии видеозаписей мы можем установить время совершения правонарушения и личность нарушителя, — отметил врио замначальника полиции Виктор Шанаров.

По данным мэрии, незаконные граффити не только портят облик города, но и часто содержат криминальную символику. Новый закон даёт инструменты для борьбы как с вандалами, так и с недобросовестными собственниками, не следящими за состоянием зданий.

Все штрафы за подобные нарушения поступают в муниципальный бюджет, что создаёт дополнительный стимул для поддержания порядка в городе.