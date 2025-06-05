Иркутян предупреждают о штрафах за теггинг

С вступлением в силу нового областного закона № 18-ОЗ ужесточена ответственность за нанесение надписей и рисунков вне специально отведённых мест, несвоевременное устранение вандальных граффити, незаконную вырубку зелёных насаждений, парковку на объектах благоустройства, захламление придомовых территорий.
Размер штрафов:
▪ Для граждан — от 1 000 ₽
▪ Для должностных лиц — до 20 000 ₽
▪ Для организаций — до 50 000 ₽
Сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с управляющими компаниями, владельцами коммерческой недвижимости и местными жителями. Особое внимание уделяется оперативному закрашиванию теггинга. Горожанам рекомендуют сообщать о случаях вандализма в администрацию или полицию.
— Собранные материалы о нарушениях передаются в административные комиссии. При наличии видеозаписей мы можем установить время совершения правонарушения и личность нарушителя, — отметил врио замначальника полиции Виктор Шанаров.
По данным мэрии, незаконные граффити не только портят облик города, но и часто содержат криминальную символику. Новый закон даёт инструменты для борьбы как с вандалами, так и с недобросовестными собственниками, не следящими за состоянием зданий.
Все штрафы за подобные нарушения поступают в муниципальный бюджет, что создаёт дополнительный стимул для поддержания порядка в городе.