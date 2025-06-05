Прокуратура РТ вернула в государственную собственность берег Волги

В Лаишевском районе прокуратура доказала незаконность присвоения участка берега Волги у посёлка Матюшино. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Проверка, проведённая Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой, установила, что местный житель незаконно присвоил часть акватории и берега Волги, в том числе Куйбышевского водохранилища. Занятая территория составляет почти 958 квадратных метров. Этот земельный надел по закону принадлежит водному фонду, то есть государству.
Прокурор выдвинул следующие требования — исключить водную зону из состава частной собственности и признать отсутствие права собственности на эту часть. Суд поддержал прокурора и полностью удовлетворил его требования. Теперь эта часть берега будет исключена из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).