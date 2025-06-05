Прокуратура РТ вернула в государственную собственность берег Волги

Прокурор выдвинул следующие требования — исключить водную зону из состава частной собственности и признать отсутствие права собственности на эту часть. Суд поддержал прокурора и полностью удовлетворил его требования. Теперь эта часть берега будет исключена из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).