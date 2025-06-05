Собянин: Отделение трансплантации органов и тканей открылось в ГКБ № 52

«В городской клинической больнице № 52 открылось отделение трансплантации органов и тканей. Оно специализируется на оказании хирургической помощи пациентам с терминальной стадией хронической болезни почек. Трансплантация почки — приоритетный, наиболее эффективный вид заместительной почечной терапии. Теперь в ГКБ № 52 пациенты с хронической болезнью почек могут получить весь спектр медицинской помощи в одном месте: от первичной диагностики до пересадки почки и последующего диспансерного наблюдения», — написал мэр.