В Ростовской области приставы арестовали машины должников на 18,6 млн рублей

В Ростовской области во время рейдов арестовали автомобили должников на 18,6 млн рублей, еще 408 человек получили уведомления. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по региону.
Инспекцию провели с приложением «Мобильный розыск ФССП». Всего за апрель — май 2025 года состоялось 97 подобных рейдов, составили 61 акт описи и ареста машин.
Например, на улице 1-й Конной Армии в Ростове-на-Дону нашли Kia Qle (Sportage). Иномарка принадлежала должнику, который не выплатил по кредитам около 2 млн рублей. В итоге Kia намерены продать на публичных торгах.
Такие же рейды с мобильным приложением будут проводить в течение всего года.
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