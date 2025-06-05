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В Ростовской области приставы арестовали машины должников на 18,6 млн рублей

Машины должников арестовали с помощью мобильного приложения ФССП в Ростовской области.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области во время рейдов арестовали автомобили должников на 18,6 млн рублей, еще 408 человек получили уведомления. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Инспекцию провели с приложением «Мобильный розыск ФССП». Всего за апрель — май 2025 года состоялось 97 подобных рейдов, составили 61 акт описи и ареста машин.

Например, на улице 1-й Конной Армии в Ростове-на-Дону нашли Kia Qle (Sportage). Иномарка принадлежала должнику, который не выплатил по кредитам около 2 млн рублей. В итоге Kia намерены продать на публичных торгах.

Такие же рейды с мобильным приложением будут проводить в течение всего года.

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