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В Иркутской области выявили 14 нарушений качества продуктов питания

С начала года специалисты взяли 136 проб на исследования.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

14 нарушений качества продуктов питания выявили в Иркутской области. С начала года специалисты Россельхознадзора по региону и Республике Бурятия взяли 136 проб пищевых товаров на изучение в лабораториях. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе надзорного органа, образцы направили в учреждения, где провели 618 исследований.

— По результатам экспертиз в 14 пробах пищевой продукции выявлено 27 отклонений от требований, заявленных на маркировке. Из них одна проба мяса птицы и 13 молочной продукции (жирно-кислотный состав, наличие растительных жиров и масел), — уточнили в ведомстве.

Также несколько нарушений обнаружили в сладко-сливочном масле с жирностью 72,5%, в замороженных полуфабрикатах из мяса птицы, а именно в курином фарше. Эти продукты выпускают региональные производители. А у поставщика из Красноярского края нарушения имеются в производстве творога и сметаны.