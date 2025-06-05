В Иркутской области выявили 14 нарушений качества продуктов питания

14 нарушений качества продуктов питания выявили в Иркутской области. С начала года специалисты Россельхознадзора по региону и Республике Бурятия взяли 136 проб пищевых товаров на изучение в лабораториях. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе надзорного органа, образцы направили в учреждения, где провели 618 исследований.
— По результатам экспертиз в 14 пробах пищевой продукции выявлено 27 отклонений от требований, заявленных на маркировке. Из них одна проба мяса птицы и 13 молочной продукции (жирно-кислотный состав, наличие растительных жиров и масел), — уточнили в ведомстве.
Также несколько нарушений обнаружили в сладко-сливочном масле с жирностью 72,5%, в замороженных полуфабрикатах из мяса птицы, а именно в курином фарше. Эти продукты выпускают региональные производители. А у поставщика из Красноярского края нарушения имеются в производстве творога и сметаны.