В Иркутской области выявили 14 нарушений качества продуктов питания

Также несколько нарушений обнаружили в сладко-сливочном масле с жирностью 72,5%, в замороженных полуфабрикатах из мяса птицы, а именно в курином фарше. Эти продукты выпускают региональные производители. А у поставщика из Красноярского края нарушения имеются в производстве творога и сметаны.