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На Дону зафиксировано три вида клещевых инфекций

В Ростовской области зафиксированы случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Ку и иксодовым клещевым боррелиозом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

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Источник: РИА "Новости"

Крымскую лихорадку обнаружили в Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском и Мясниковском районах, лихорадку Ку — в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском и Дубовском районах. Больных иксодовым клещевым боррелиозом обнаружили в Батайске.

Клещевыми инфекциями больные заразились при укусах клеща или же при уходе за крупным и мелким рогатым скотом и собаками.

Также вирус Крымской геморрагической лихорадки в ходе мониторинга и лабораторных исследований был обнаружен Мартыновском и Зимовниковском районах.

Патогены иксодового клещевого боррелиоза нашли в Ростове, Азовском и Кагальницком районах.