На Дону зафиксировано три вида клещевых инфекций

Крымскую лихорадку обнаружили в Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском и Мясниковском районах, лихорадку Ку — в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском и Дубовском районах. Больных иксодовым клещевым боррелиозом обнаружили в Батайске.
Клещевыми инфекциями больные заразились при укусах клеща или же при уходе за крупным и мелким рогатым скотом и собаками.
Также вирус Крымской геморрагической лихорадки в ходе мониторинга и лабораторных исследований был обнаружен Мартыновском и Зимовниковском районах.
Патогены иксодового клещевого боррелиоза нашли в Ростове, Азовском и Кагальницком районах.