В Черемховском районе впервые установили ловушки против опасного вредителя

В питомниках Черемховского района специалисты впервые развесили феромонные ловушки для выявления червеца Комстока — опасного карантинного вредителя. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, результаты мониторинга станут известны после 15 июня.
— Этот вредитель представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. Он поражает более 300 видов растений, включая плодовые деревья (яблони, груши, персики), виноград, шелковицу и даже овощи — картофель, морковь и свеклу. Родом из Восточной Азии, он уже распространился по всему миру, попадая в новые регионы с зараженными саженцами, инструментами или плодами, — рассказывают в пресс-службе Управления.
При заражении растения начинают хуже расти, их листья желтеют и опадают, а плоды теряют вкус и товарный вид. Чтобы предотвратить распространение вредителя, важно тщательно проверять весь посадочный материал, особенно ввозимый из других регионов и стран.
Установка феромонных ловушек — первый шаг к тому, чтобы вовремя обнаружить вредителя и не допустить его распространения по области. Если мониторинг покажет наличие червеца, специалисты примут меры для защиты местных сельхозугодий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье выявили партию зараженных абрикосов.