В Черемховском районе впервые установили ловушки против опасного вредителя

— Этот вредитель представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. Он поражает более 300 видов растений, включая плодовые деревья (яблони, груши, персики), виноград, шелковицу и даже овощи — картофель, морковь и свеклу. Родом из Восточной Азии, он уже распространился по всему миру, попадая в новые регионы с зараженными саженцами, инструментами или плодами, — рассказывают в пресс-службе Управления.