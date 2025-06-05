Жительница Иркутска отсудила 740 тысяч рублей после массового ДТП на Кайской горе

После принятия решения судом первой инстанции дело было рассмотрено в апелляционном порядке в Иркутском областном суде. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного определила взыскать с МУП «Водоканал» г. Иркутска в пользу женщины 740 тысяч рублей, а также расходы по оплате юридических услуг и экспертизы — всего 59 тысяч рублей.