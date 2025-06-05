Жительница Иркутска отсудила 740 тысяч рублей после массового ДТП на Кайской горе

Женщина обратилась с иском в суд, указав, что в столице региона произошло массовое ДТП, в результате которого ее машине были причинены механические повреждения. Размер ущерба подтвержден экспертным заключением, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции (ОПС) Иркутской области.
Как следует из материалов дела, в действиях женщины-водителя нарушений ПДД не установлено. Вечером 15 декабря 2023 года на водопроводной линии в районе детского сада на улице Чайковского произошла утечка воды. Причиной аварийной ситуации послужила разгерметизация стыка чугунного трубопровода.
Из-за коммунальной аварии вода излилась на проезжую часть дороги по улице Маяковского в момент оживленного движения. Температура воздуха в это время составляла −28,9℃. Вода на проезжей части при экстремально низкой температуре мгновенно превратилась в ледяную «кашу» и «корку».
Таким образом, единственной причиной массового ДТП явилась разгерметизация стыка чугунного трубопровода на сетях водоснабжения. Сети водоснабжения, на которых произошла авария, закреплены за МУП «Водоканал» Иркутска. Ответственность за надлежащее состояние сети водоснабжения на спорном участке дороги возложена муниципальное предприятие.
После принятия решения судом первой инстанции дело было рассмотрено в апелляционном порядке в Иркутском областном суде. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного определила взыскать с МУП «Водоканал» г. Иркутска в пользу женщины 740 тысяч рублей, а также расходы по оплате юридических услуг и экспертизы — всего 59 тысяч рублей.
Ранее агентство сообщало, что МЧС уточнило данные по количеству участников массового ДТП на Кайской горе. По последним данным, столкнулись 18 автомобилей: 15 легковых, два грузовика и рейсовый автобус. Сообщение в пожарно-спасательную службу поступило в 20:50. Пожарные, прибывшие на место, деблокировали из легковой машины мужчину, отключили аккумуляторные батареи и не допустили возгорания легковушки.