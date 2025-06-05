Обработка мест массового пребывания людей от клещей в НСО завершена на 91,5%

Специалисты отделения дезинфекции Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области провели акарицидную (противоклещевую) обработку территорий мест массового пребывания людей на 91,5% от запланированного. Об этом в четверг, 5 июня, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, на 29 мая 2025 года от клещей в регионе обработано 8 546 га из запланированных 9 443 га.
В ведомстве напомнили, что лучшим способом профилактики заболеваний, передающихся клещами, является предотвращение присасывания клещей. А в случае обнаружения впившегося клеща специалисты советуют срочно обратиться в любую поликлинику или травмпункт для введения противоклещевого иммуноглобулина, который наиболее эффективен в первый день после присасывания клеща.
Напомним, в начале текущей недели в ведомстве сообщили, что всего с начала эпидемиологического сезона в регионе зарегистрировано уже 7273 случая, в том числе 2149 среди детей до 18 лет.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске два человека умерли от клещевого энцефалита и риккетсиоза.