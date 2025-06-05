Обработка мест массового пребывания людей от клещей в НСО завершена на 91,5%

В ведомстве напомнили, что лучшим способом профилактики заболеваний, передающихся клещами, является предотвращение присасывания клещей. А в случае обнаружения впившегося клеща специалисты советуют срочно обратиться в любую поликлинику или травмпункт для введения противоклещевого иммуноглобулина, который наиболее эффективен в первый день после присасывания клеща.