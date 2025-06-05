В России увеличат пенсионный возраст в 2025 году? Чёткое разъяснение реформы

Вопрос пенсионного обеспечения является одним из ключевых в социальной политике любого государства. В России этот вопрос стоит особенно остро в связи с демографическими тенденциями, старением населения и экономическими вызовами. В последние годы тема повышения пенсионного возраста неоднократно становилась предметом широких дискуссий и политических решений. Предполагаемое увеличение пенсионного возраста в России в 2025 году вызывает множество вопросов и требует тщательного анализа. Подробнее — в материале Сиб.фм.