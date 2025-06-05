Народный артист России Дмитрий Маликов проведет мероприятие на фестивале «Айда играть» в Уфе

Особенным станет вечер 8 июня — в этот день ведущим программы выступит народный артист России Дмитрий Маликов, который в прошлом сам вел известную программу. Организаторы заверяют, музыкант встретится с маленькими гостями фестиваля и вместе с Хрюшей, Степашкой и другими кукольными героями создаст незабываемый праздник.