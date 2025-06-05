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Народный артист России Дмитрий Маликов проведет мероприятие на фестивале «Айда играть» в Уфе

В Уфе на фестивале «Айда играть» выступит Дмитрий Маликов.

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Источник: Комсомольская правда

В Уфе в рамках II Всероссийского фестиваля игр и игрушек «Айда/Әйҙә играть» на Советской площади каждый вечер будут проходить живые выпуски легендарной передачи «Спокойной ночи, малыши!».

Особенным станет вечер 8 июня — в этот день ведущим программы выступит народный артист России Дмитрий Маликов, который в прошлом сам вел известную программу. Организаторы заверяют, музыкант встретится с маленькими гостями фестиваля и вместе с Хрюшей, Степашкой и другими кукольными героями создаст незабываемый праздник.

Начало специального выпуска с участием Маликова запланировано на 18:00.