Народный артист России Дмитрий Маликов проведет мероприятие на фестивале «Айда играть» в Уфе

В Уфе в рамках II Всероссийского фестиваля игр и игрушек «Айда/Әйҙә играть» на Советской площади каждый вечер будут проходить живые выпуски легендарной передачи «Спокойной ночи, малыши!».
Особенным станет вечер 8 июня — в этот день ведущим программы выступит народный артист России Дмитрий Маликов, который в прошлом сам вел известную программу. Организаторы заверяют, музыкант встретится с маленькими гостями фестиваля и вместе с Хрюшей, Степашкой и другими кукольными героями создаст незабываемый праздник.
Начало специального выпуска с участием Маликова запланировано на 18:00.