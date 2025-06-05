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Рекордное количество бюджетных мест для абитуриентов открыли новосибирские вузы

В следующем учебном году в университетах будет 15 154 бюджетных мест.

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Источник: Комсомольская правда

Рекордное количество бюджетных мест для абитуриентов открыли новосибирские вузы на учебный год 2025/26 — 15 154. Это на 150 мест больше, чем было в 2024 году, и на 259 мест превышает показатель 2023-го. Об этом пишет Om1.ru.

Кстати, Новосибирская область занимает четвертое место в стране по количеству студентов на 10 тысяч населения. В регионе насчитывается 22 вуза, в которых обучается более 102 тысяч человек.

Преподавательский состав тоже впечатляет — в вузах преподают более 5 тысяч специалистов, из которых 770 являются докторами наук.

В прошлом году на первый курс поступили свыше 21,7 тысячи студентов. Средний балл ЕГЭ тогда составлял 68,4.