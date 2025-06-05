Рекордное количество бюджетных мест для абитуриентов открыли новосибирские вузы на учебный год 2025/26 — 15 154. Это на 150 мест больше, чем было в 2024 году, и на 259 мест превышает показатель 2023-го. Об этом пишет Om1.ru.