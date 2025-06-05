Дорожные работы на гостевой трассе осложнят движение во Владивостоке сегодня

Бригада муниципальной службы «Содержание городских территорий» с 18:00 приступит к укладке асфальта, работы будут вестись на полосе в сторону выезда из города. Планируемое завершение работ — 05:00 завтрашнего дня.
Накануне бригада сняла на этом участке разрушенное дорожное полотно — около 662 квадратных метра асфальта.
Судя по данным сервиса 2ГИС, затор по улице Маковского в пригород уже образовался. Почти во всей длине участка гостевой трассы от Некрасовского путепровода до ТРК «Седанка Сити» движение затруднённое.
Также «СГТ» предупреждает, что сегодня ведутся работы по замене лееров на трассе Седанка — Патрокл от Седанки в сторону Снеговой Пади. Это тоже может создавать помехи транспортному потоку.
На предстоящих выходных запланированы работы по замене люков на сетях инженерных коммуникаций по улице Светланской. Фронт работ — участок улицы с односторонним движением от поворота с площади Луговой до остановки «Гайдамак». Там заменят восемь люков.