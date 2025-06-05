В Ангарске спасли и вернули в дикую природу кабаргу

— Инспектор охотнадзора сразу принял меры: сначала за животным наблюдали, ведь главное — не напугать, не причинить вреда и не дать посторонним вмешаться. Всё это время кабарга находилась в относительной безопасности, ее состояние контролировали, — поделились в ведомстве.