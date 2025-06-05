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В Ангарске спасли и вернули в дикую природу кабаргу

Животное выпустили на природу в дали от шумный дорог и жилых домов.

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Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске произошел необычный случай — в районе ДОСААФ была обнаружена молодая самка кабарги. Это редкое и пугливое животное, встретить которое в естественной среде — большая редкость, не говоря уже о городской черте. Об этом КП-Иркутск сообщили в охотнадзоре региона.

— Инспектор охотнадзора сразу принял меры: сначала за животным наблюдали, ведь главное — не напугать, не причинить вреда и не дать посторонним вмешаться. Всё это время кабарга находилась в относительной безопасности, ее состояние контролировали, — поделились в ведомстве.

После осмотра животное выпустили в безопасном месте — в привычной среде обитания, вдали от шумных дорог и человеческого жилья. Кабарга успешно вернулась в природу, что особенно ценно, учитывая уязвимость этого вида.