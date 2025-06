Белорус принес обменять евро из свадебного подарка, но в банк приехала милиция

Изъятые банкноты были направлены на экспертизу. Специалист в момент проверки установил, что почти все банкноты номиналом 50 евро, за исключением одной, являются фальшивыми. Что касается купюр по 100 евро, то они оказались банкнотоподобными изделиями. Так, на них были выявлены надписи Prop money, This note is not a legal tender, For motivation picture use only. Выяснилось, что фейковые деньги могилевчанину на свадьбу подарил один из гостей.