Белорус принес обменять евро из свадебного подарка, но в банк приехала милиция. Подробности раскрыли в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что 21-летний житель Могилева предоставил в банке для обмена купюру в 50 евро. На место приехали сотрудники милиции, изъяли банкноту. Кроме того, в момент осмотра квартиры были изъяты еще 18 купюр номиналом по 50 евро и три купюры — по 100 евро.
Изъятые банкноты были направлены на экспертизу. Специалист в момент проверки установил, что почти все банкноты номиналом 50 евро, за исключением одной, являются фальшивыми. Что касается купюр по 100 евро, то они оказались банкнотоподобными изделиями. Так, на них были выявлены надписи Prop money, This note is not a legal tender, For motivation picture use only. Выяснилось, что фейковые деньги могилевчанину на свадьбу подарил один из гостей.
Житель Могилева попал в неприятную историю, пытаясь обменять евро из свадебного подарка. Фото: sudexpert.gov.by.
Позднее родственник признался, что испытывал финансовые трудности. Из-за этого он подарил молодоженам в конверте 50 евро и деньги из банка приколов на сумму 1200 «евро».
«Несколько месяцев подаренные купюры лежали в конверте, пока одну из них ничего не подозревающий парень не принес в банк на обмен…», — отметили в ведомстве.
В Госкомитете судебных экспертиз уточнили, что по указанному факту заведено уголовное дело.
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