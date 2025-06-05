В Новосибирской области начнут открывать пляжи после 10 июня 2025 года

Текущий купальный сезон уже омрачен трагедиями: по данным на 5 июня, в регионе утонуло четыре человека, включая одного рыбака и трех купальщиков. Накануне, 4 июня, в парке «Арена» погиб мальчик 2011 года рождения. Кудинов подчеркнул, что это место внесено в реестр неорганизованного купания и оснащено запрещающими знаками, но это не останавливает людей. Он напомнил, что в прошлом году на водоемах области погибло 36 человек, из них 11 — дети.