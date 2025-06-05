В Новосибирской области начнут открывать пляжи после 10 июня 2025 года

На данный момент два пляжа уже функционируют на закрытых базах отдыха, а на Новосибирском водохранилище вода только начала подходить к берегам.
В купальном сезоне 2025 года список официальных пляжей пополнился тремя новыми зонами отдыха, расположенными на закрытых базах в Ордынском и Карасукском районах. В реестр мест неорганизованного отдыха вошел 471 дикий пляж, на которых, по словам Кудинова, происходит 70% несчастных случаев на воде. Еще 40% трагедий связаны с одиночным купанием. Для контроля таких мест в этом сезоне планируется использовать беспилотники, а часть диких пляжей оснастят спасательными постами.
Кудинов также сообщил, что в регионе будет организовано 76 спасательных постов, 12 из которых уже работают. Однако для полного покрытия 471 места массового неорганизованного отдыха требуется около 120 постов, и проблема нехватки спасателей остается актуальной.
Текущий купальный сезон уже омрачен трагедиями: по данным на 5 июня, в регионе утонуло четыре человека, включая одного рыбака и трех купальщиков. Накануне, 4 июня, в парке «Арена» погиб мальчик 2011 года рождения. Кудинов подчеркнул, что это место внесено в реестр неорганизованного купания и оснащено запрещающими знаками, но это не останавливает людей. Он напомнил, что в прошлом году на водоемах области погибло 36 человек, из них 11 — дети.