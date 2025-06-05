За ночь в небе над Ростовской областью силы ПВО уничтожили 15 беспилотников

Ранее ситуацию также прокомментировал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По словам донского главы, атаку отразили в Миллеровском районе. После этого обломки летательных аппаратов повредили два дома и семь автомобилей в хуторе Сулин, а также нарушили телесигнал в городе Миллерово. Пострадавших нет.