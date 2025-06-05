За ночь в небе над Ростовской областью силы ПВО уничтожили 15 беспилотников

За прошедшую ночь в небе над Ростовской областью сбили 15 БПЛА. Об этом сообщили утром 5 июня в телеграм-канале Минобороны России.
— В течение ночи дежурными средствами ПВО над территорией Ростовской области уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего по стране — 30 БПЛА, — проинформировали в военном ведомстве.
Ранее ситуацию также прокомментировал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По словам донского главы, атаку отразили в Миллеровском районе. После этого обломки летательных аппаратов повредили два дома и семь автомобилей в хуторе Сулин, а также нарушили телесигнал в городе Миллерово. Пострадавших нет.
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