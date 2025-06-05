Красноярцы выбирают активный отдых: названы популярные виды досуга в мае 2025 года

Несмотря на растущий интерес к экстриму, рыбалка по-прежнему занимает лидирующие позиции среди видов досуга. В мае 2025 года спрос на организацию рыбалки увеличился на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем по России стоимость организации рыбалки составляет от 2 тысяч рублей. В Красноярске интерес к спокойному отдыху на природе с возможностью приготовить улов на ужин возрос на 83%.