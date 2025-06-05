Красноярцы выбирают активный отдых: названы популярные виды досуга в мае 2025 года

С наступлением теплых дней жители Красноярска все чаще предпочитают активные развлечения на свежем воздухе. Аналитики Авито Услуг провели исследование, в котором изучили спрос и цены на самые востребованные виды отдыха в мае 2025 года.
Рыбалка остается фаворитом.
Несмотря на растущий интерес к экстриму, рыбалка по-прежнему занимает лидирующие позиции среди видов досуга. В мае 2025 года спрос на организацию рыбалки увеличился на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем по России стоимость организации рыбалки составляет от 2 тысяч рублей. В Красноярске интерес к спокойному отдыху на природе с возможностью приготовить улов на ужин возрос на 83%.
Квадроциклы — для любителей адреналина.
Наибольший рост популярности наблюдается у катания на квадроциклах: количество запросов на такие услуги увеличилось в 2,6 раза, а стоимость одной прогулки в мае 2025 года составляет в среднем 3 тысячи рублей. В Красноярске спрос на поездки на квадроциклах удвоился за год.
Популярные виды аренды инвентаря.
С приходом весны россияне активнее начинают арендовать различные виды инвентаря. Лидером по прокату стали велосипеды, спрос на которые вырос почти в три раза, а средняя цена аренды начинается от 400 рублей за час. В Красноярске интерес к прокату велосипедов увеличился в четыре раза.
На втором месте по росту популярности находятся гидроциклы — их аренда возросла в 2,7 раза, а средняя стоимость составляет около 4 тысяч рублей. В тройку самых популярных арендуемых предметов также входят скейтборды, спрос на которые увеличился в 2,3 раза, а средняя цена аренды не превышает 500 рублей.
Среди новых трендов — аренда сапов, которая выросла на 54% по сравнению с маем прошлого года. Этот доступный вид активного отдыха для любителей водных развлечений стоит от 800 рублей за прокат. В Красноярске спрос на водные прогулки на сапах удвоился за год.