На клуб любителей манги составили протокол за пропаганду ЛГБТ*

За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних с применением сети предусмотрено наказание для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц — от 2 до 5 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.