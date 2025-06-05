Овал лица «уплыл»: пять признаков того, что ваша кожа теряет коллаген

сухость и обезвоженный вид у кожи;снижение тургора и эластичности кожи, когда овал лица после 40 лет «плывет»;постоянные морщины (если в коже снижена выработка коллагена, она становится менее растяжимой и собирается в складки; морщины образуются на коже лица и шеи);заломы и морщины на коже лица после сна (эти морщины уходят постепенно — чем меньше коллагена в коже, тем дольше сохраняются морщины и заломы после сна);ломкость ногтей и ухудшение состояние волос.