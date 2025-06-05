В Иркутске обновят спорткомплекс «Авиатор» к началу учебного года

В Иркутске к 1 сентября в спортивном комплексе «Авиатор» завершится ремонт основного зала. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра, мэр города Руслан Болотов во время рабочего визита на объект поручил подрядчикам уложиться в установленные сроки, чтобы к началу нового учебного сезона спортсмены могли возобновить тренировки в комфортных условиях.
— Наша основная задача — создавать комфортные и безопасные условия на всех социальных объектах. В летний период, когда есть возможность тренироваться на улице, необходимо выполнить все запланированное, чтобы с начала нового учебного года дети и взрослые смогли тренироваться в привычных условиях, — подчеркнул Руслан Болотов.
В рамках ремонтных работ планируется усилить несущие конструкции здания, отремонтировать кровлю и провести косметическое обновление помещений.