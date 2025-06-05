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В Омске временно закроют движение по улице Магистральной из-за ремонтных работ

Движение будет организовано по дублирующим трассам.

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Источник: Комсомольская правда

В Омске перекроют улицу Магистральную на три дня. Движение будет полностью закрыто для всех видов транспорта с 23:00 часов 6 июня до 5:00 часов 9 июня.

На время ограничения маршруты общественного транспорта будут скорректированы. Так, автобус № 83 будет следовать по измененной схеме, проезжая по улице 22 Апреля.

Просим жителей города учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные пути движения. Приносим извинения за временные неудобства.

Ранее мы писали, что в Омске изменилась схема движения на перекрестке Масленникова—Жукова.