В Прибайкальском национальном парке ввели особый противопожрный режим

На территории Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника введен особый противопожарный режим. Он действует с 8 утра 5 июня до 8 утра 11 июня. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», меры приняли из-за высоких дневных температур и вероятности возникновения пожаров.
— При наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности запрещено ходить в леса, кроме открытых маршрутов, нельзя разводить костры и сжигать траву, мусор, готовить еду на открытом огне, — поделились в «Заповедном Прибайкалье».
На сегодняшний день все маршруты в нацпарке открыты. Там ежедневно работает оперативный штаб, который следит за классом пожароопасности. Для профилактики возникновения лесного огня могут привлечь общественные организации и добровольцев.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Прибайкальском нацпарке браконьеры выловили почти 1,9 тысячи особей омуля.