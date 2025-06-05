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В «Домодедово» опровергли данные о переносе рейсов в «Пулково»

«Домодедово» опровергло данные о переносе рейсов иностранных фирм в «Пулково».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Информация о переносе рейсов некоторых иностранных авиакомпаний из «Домодедово» в «Пулково» не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в московской авиагавани.

Ранее в четверг издание «Ведомости» сообщило, что зарубежные перевозчики вынуждены пересматривать программы регулярных рейсов в Россию в том числе из-за неоднократного введения ограничений воздушного пространства в Москве этой весной в связи с угрозой налета беспилотников.

«Московский аэропорт “Домодедово” поддерживает постоянный диалог с авиакомпаниями и высоко ценит устойчивое партнёрство. Информация о массовом переносе рейсов не соответствует действительности — все операционные решения принимаются в рабочем порядке», — сказали в «Домодедово».

Там добавили, что реализуемые меры безопасности подтверждают высокий уровень защищённости аэропорта и его стабильную работу.