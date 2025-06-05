В «Домодедово» опровергли данные о переносе рейсов в «Пулково»

Ранее в четверг издание «Ведомости» сообщило, что зарубежные перевозчики вынуждены пересматривать программы регулярных рейсов в Россию в том числе из-за неоднократного введения ограничений воздушного пространства в Москве этой весной в связи с угрозой налета беспилотников.