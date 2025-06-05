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Лоукостер IndiGo запускает прямые рейсы из Мумбаи в Ташкент с 1 августа

Vaib.uz (Узбекистан. 5 июня). С 1 августа крупнейший индийский лоукостер IndiGo открывает новое международное направление — Мумбаи — Ташкент — Мумбаи. Регулярные рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на современных самолётах Airbus A320.

Источник: Vaib.Uz

Это уже второе направление авиаперевозчика в Узбекистан. Напомним, что в сентябре 2023 года компания начала выполнять полёты по маршруту Дели — Ташкент — Дели, и за это время рейсы завоевали стабильный спрос как среди туристов, так и среди деловых путешественников.

IndiGo — крупнейшая частная авиакомпания Индии, базирующаяся в городе Гургаон. Лоукостер лидирует в стране по количеству регулярных рейсов и по размеру флота. Компания известна своей пунктуальностью, доступными тарифами и широким внутренним и международным маршрутным покрытием.

Мумбаи, ранее известный как Бомбей, — финансовый и культурный центр Индии. Город расположен на западном побережье страны у берегов Аравийского моря. Это крупнейший мегаполис страны, в котором расположены штаб-квартиры крупнейших банков, фондовая биржа, а также всемирно известный центр индийской киноиндустрии — Болливуд.

Для Узбекистана запуск прямых рейсов в Мумбаи означает не только расширение туристических возможностей, но и углубление деловых и культурных связей с Индией.