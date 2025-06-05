Лоукостер IndiGo запускает прямые рейсы из Мумбаи в Ташкент с 1 августа

Это уже второе направление авиаперевозчика в Узбекистан. Напомним, что в сентябре 2023 года компания начала выполнять полёты по маршруту Дели — Ташкент — Дели, и за это время рейсы завоевали стабильный спрос как среди туристов, так и среди деловых путешественников.
IndiGo — крупнейшая частная авиакомпания Индии, базирующаяся в городе Гургаон. Лоукостер лидирует в стране по количеству регулярных рейсов и по размеру флота. Компания известна своей пунктуальностью, доступными тарифами и широким внутренним и международным маршрутным покрытием.
Мумбаи, ранее известный как Бомбей, — финансовый и культурный центр Индии. Город расположен на западном побережье страны у берегов Аравийского моря. Это крупнейший мегаполис страны, в котором расположены штаб-квартиры крупнейших банков, фондовая биржа, а также всемирно известный центр индийской киноиндустрии — Болливуд.
Для Узбекистана запуск прямых рейсов в Мумбаи означает не только расширение туристических возможностей, но и углубление деловых и культурных связей с Индией.