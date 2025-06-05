Лоукостер IndiGo запускает прямые рейсы из Мумбаи в Ташкент с 1 августа

Это уже второе направление авиаперевозчика в Узбекистан. Напомним, что в сентябре 2023 года компания начала выполнять полёты по маршруту Дели — Ташкент — Дели, и за это время рейсы завоевали стабильный спрос как среди туристов, так и среди деловых путешественников.