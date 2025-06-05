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Возбуждена «уголовка»: уфимцы устроили массовое побоище во время игры в футбол

В Уфе футбольный матч перерос в массовую драку.

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Источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Ахметова произошла массовая драка между двумя группами мужчин, причиной которой стал конфликт во время игры в футбол. Все случилось позавчера — 3 июня. Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МВД Башкирии, словесная перепалка быстро переросла в потасовку с применением физической силы.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции, стражи порядка задержали четырех участников конфликта в возрасте от 16 до 55 лет, их доставили в отделение для дачи показаний.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полиция продолжает работу по установлению и задержанию других участников драки.

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