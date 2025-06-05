Возбуждена «уголовка»: уфимцы устроили массовое побоище во время игры в футбол

В Уфе на улице Ахметова произошла массовая драка между двумя группами мужчин, причиной которой стал конфликт во время игры в футбол. Все случилось позавчера — 3 июня. Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МВД Башкирии, словесная перепалка быстро переросла в потасовку с применением физической силы.